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В Финляндии еще одного моряка танкера "теневого флота" РФ подозревают в обрыве кабелей

Четверг 02 января 2025 16:31
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В Финляндии еще одного моряка танкера "теневого флота" РФ подозревают в обрыве кабелей Фото: Финляндия задержала танкер Eagle S (x.com/SuomenPoliisi)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители Финляндии подозревают еще одного члена экипажа танкера "теневого флота" РФ в обрыве кабелей. Всего в деле фигурируют уже восемь моряков.

Как передает РБК-Украина, об этом финские правоохранители рассказали в комментарии Yle.

По данным правоохранителей, список подозреваемых пополнился еще одним членом экипажа, ему также запретили покидать Финляндию.

"Число людей, которым запрещено путешествовать, может измениться по мере продвижения предварительного расследования", - уточнили в полиции.

На судне находятся граждане Грузии и Индии, но национальность подозреваемых правоохранители не раскрывают.

Также в полиции подчеркнули, что членам экипажа Eagle S, которых подозревают в обрыве подводных кабелей, запретили покидать судно.

По информации правоохранителей, активная начальная фаза расследования продлится несколько недель, а общее расследование займет не менее месяца. В настоящее время на судне продолжаются технические исследования и допросы экипажа.

Обрыв кабелей в Балтийском море

Напомним, в Балтийском море недавно были повреждены подводные кабели между Финляндией и Эстонией.

После этого Финляндия задержала судно Eagle S - танкер российского "теневого флота", который проплывал в районе, где произошел обрыв кабелей.

Недавно стало известно, что Финляндия подозревает семь членов экипажа судна в вандализме при отягчающих обстоятельствах. Им запретили выезжать из страны.

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