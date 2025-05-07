У Фінляндії розбився винищувач F-18 Hornet: триває рятувальна операція

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський авіаносець USS Harry S. Truman втратив другий винищувач за тиждень. Цього разу причиною стала не атака хуситів.

Також, 29 квітня інший винищувач F/A-18 впав за борт авіаносця під час крутого розвороту судна, що здійснювався для уникнення ворожого обстрілу.

Вартість одного F/A-18 Super Hornet становить понад 60 мільйонів доларів.

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