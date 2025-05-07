У Фінляндії розбився винищувач F-18 Hornet: триває рятувальна операція

У Фінляндії розбився винищувач F/A-18 Hornet. Пілот встиг катапультуватися, триває рятувальна операція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-повітряні сили Фінляндії в соцмережі X.
Інцидент стався 7 травня близько 11:00 на території аеропорту Рованіємі.
На півночі Фінляндії сталася авіаційна аварія за участю винищувача F/A-18 Hornet Повітряних сил країни.
За попередніми даними, літак упав у межах військової зони. Пілота, який скористався кріслом-катапультою, доставлено на додаткове медичне обстеження.
На місці події працюють рятувальники, територія аварії оточена. За офіційною інформацією, жертв серед цивільного населення немає.
Причини аварії з’ясовують.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американський авіаносець USS Harry S. Truman втратив другий винищувач за тиждень. Цього разу причиною стала не атака хуситів.
Також, 29 квітня інший винищувач F/A-18 впав за борт авіаносця під час крутого розвороту судна, що здійснювався для уникнення ворожого обстрілу.
Вартість одного F/A-18 Super Hornet становить понад 60 мільйонів доларів.
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