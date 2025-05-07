В Финляндии разбился истребитель F-18 Hornet: продолжается спасательная операция

Напомним, ранее мы писали, что американский авианосец USS Harry S. Truman потерял второй истребитель за неделю. На этот раз причиной стала не атака хуситов.

Также, 29 апреля другой истребитель F/A-18 упал за борт авианосца во время крутого разворота судна, который осуществлялся для избежания вражеского обстрела.

Стоимость одного F/A-18 Super Hornet составляет более 60 миллионов долларов.

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