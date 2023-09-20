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У Фінляндії почали будувати авіабазу для винищувачів F-35

Рованіємі, Середа 20 вересня 2023 16:41
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У Фінляндії почали будувати авіабазу для винищувачів F-35 Фото: у Фінляндії почали будувати авіабазу для винищувачів F-35 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Фінляндії розпочали будівництво авіабази, на якій хочуть розмістити винищувачі F-35 американського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Будівництво розпочали у фінському місті Рованіємі. Перші F-35 планують доставити туди у 2026 році. Їх хочуть експлуатувати до 2060-х років.

Підготовчі роботи розпочалися у червні цього року, а фактичне будівництво - у вересні.

Згідно з планами, будівництво авіабази в Рованіємі триватиме до 2027 року. Його вартість становитиме близько 150 мільйонів євро.

Що передувало

Нагадаємо, що ще цього року західні ЗМІ повідомляли, що Україна надіслала Фінляндії запит про передачу винищувачів F-18 Hornet.

Саме F-18 Hornet фінські війська хочуть замінити на сучасні F-35.

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