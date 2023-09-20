В Финляндии начали строить авиабазу для истребителей F-35
В Финляндии начали строительство авиабазы, на которой хотят разместить истребители F-35 американского производства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Строительство начали в финском городе Рованиеми. Первые F-35 планируют доставить туда в 2026 году. Их хотят эксплуатировать до 2060-х годов.
Подготовительные работы начались в июне этого года, а фактическое строительство - в сентябре.
Согласно планам, строительство авиабазы в Рованиеми продлится до 2027 года. Его стоимость составит около 150 миллионов евро.
Что предшествовало
Напомним, что еще в этом году западные СМИ сообщали, что Украина направила Финляндии запрос о передаче истребителей F-18 Hornet.
Именно F-18 Hornet финские войска хотят заменить на современные F-35.
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