У Фінляндії планують випустити довідник для громадян на випадок війни

Нагадаємо, у липні цього року президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що фінам потрібно бути готовими до того, що війна підійде до фінських кордонів. Це було сказано після того, як українські дрони атакували авіабазу РФ поблизу Фінляндії.

А наприкінці вересня міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен розповів про плани розмістити новий штаб НАТО у фінському місті Міккелі за близько 100 кілометрів від кордону з Росією.

До цього фінські ЗМІ писали про те, що Фінляндія хоче розмістити біля кордону з Росією бронетанкову бригаду НАТО.

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