В Финляндии планируют выпустить справочник для граждан на случай войны

Напомним, в июле этого года президент Финляндии Александр Стубб заявил, что финнам нужно быть готовыми к тому, что война подойдет к финским границам. Это было сказано после того, как украинские дроны атаковали авиабазу РФ вблизи Финляндии.

А в конце сентября министр обороны Финляндии Антти Хяккянен рассказал о планах разместить новый штаб НАТО в финском городе Миккели в около 100 километрах от границы с Россией.

До этого финские СМИ писали о том, что Финляндия хочет разместить у границы с Россией бронетанковую бригаду НАТО.

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