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В Финляндии планируют выпустить справочник для граждан на случай войны

Фото: Финляндия подготовила справочник на случай войны (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Финляндия опубликует в ноябре справочник для граждан на случай войны. Он будет доступен в Интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское агентство Helsingin Sanomat.

Справочник будет содержать информацию о необходимых домашних запасах на случай непредвиденных обстоятельств, войны, о гражданской обороне, эвакуации и обороне страны.

Также в справочнике будет информация, которая поможет сохранять психологическую устойчивость и дееспособность во время кризисов, сказала директор отдела коммуникации Министерства внутренних дел Финляндии Эриикка Койстинен.

Финский справочник будет доступен только в интернете, его разместят на портале Suomi.fi.

Напомним, в июле этого года президент Финляндии Александр Стубб заявил, что финнам нужно быть готовыми к тому, что война подойдет к финским границам. Это было сказано после того, как украинские дроны атаковали авиабазу РФ вблизи Финляндии.

А в конце сентября министр обороны Финляндии Антти Хяккянен рассказал о планах разместить новый штаб НАТО в финском городе Миккели в около 100 километрах от границы с Россией.

До этого финские СМИ писали о том, что Финляндия хочет разместить у границы с Россией бронетанковую бригаду НАТО.

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Финляндия