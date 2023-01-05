У Фінляндії новий міністр оборони: чи змінить це військову підтримку України

Вказано, що Савола тимчасово замінив на посту свого попередника, колишній міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен, взяв відпустку для догляду за дитиною до березня.

"У своїй промові після складення присяги він Савола пояснив, що Фінляндія не змінить свою політику і продовжить підтримку України. Зараз готується 12-й пакет допомоги, рішення щодо якого очікуються в найближчі кілька тижнів", - пише видання.

За словами Саволи, підготовка до членства в НАТО є одним із пріоритетів його короткого терміну на посаді міністра.

"Звичайно, наша найголовніша мета зараз - довести наше членство до фінішу. Зі свого боку я маю намір сприяти цьому. Підготовка до членства в НАТО йде повним ходом", - підсумував Савола.

Нагадаємо, що наприкінці грудня Фінляндія виділила Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 28,8 млн євро.

Також ми писали про те, що Фінляндія направила в Україну партію обладнання для енергетичного сектору.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.