У Фінляндії назвали очікувані терміни вступу в НАТО

Міністр оборони Фінляндії Антти Кайкконен заявив, що країна відповідає критеріям членства в НАТО й розповів, коли, на його думку, вона долучиться до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE .

Кайкконен заявив, що наразі для вступу в НАТО країна зобов’язана дотримуватися меморандуму про взаєморозуміння, що було підписано Фінляндією, Швецією та Туреччиною на Мадридському саміті.

"Я думаю, що є серйозні підстави вважати, що Фінляндія стане членом НАТО до саміту НАТО у Вільнюсі", - підсумовує Кайкконен.