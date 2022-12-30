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У Фінляндії назвали очікувані терміни вступу в НАТО

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Фінляндія , П'ятниця 30 грудня 2022 18:25
У Фінляндії назвали очікувані терміни вступу в НАТО Фото: министр обороны Финляндии Антті Кайкконен (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони Фінляндії Антти Кайкконен заявив, що країна відповідає критеріям членства в НАТО й розповів, коли, на його думку, вона долучиться до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE.

Кайкконен заявив, що наразі для вступу в НАТО країна зобов’язана дотримуватися меморандуму про взаєморозуміння, що було підписано Фінляндією, Швецією та Туреччиною на Мадридському саміті.

"Я думаю, що є серйозні підстави вважати, що Фінляндія стане членом НАТО до саміту НАТО у Вільнюсі", - підсумовує Кайкконен.

Саміт НАТО, про який згадує міністр оборони, відбудеться в столиці Литви Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Фінляндія та Швеція вже готові до вступу в НАТО.

Після чого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він "абсолютно впевнений", що ратифікація заявок Швеції та Фінляндії на вступ до Альянсу буде завершена в 2023 році.

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