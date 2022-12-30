В Финляндии назвали ожидаемые сроки вступления в НАТО

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна отвечает критериям членства в НАТО и рассказал, когда, по его мнению, она присоединится к Альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YLE .

Кайкконен заявил, что в настоящее время для вступления в НАТО страна обязана соблюдать меморандум о взаимопонимании, подписанный Финляндией, Швецией и Турцией на Мадридском саммите.

"Я думаю, что есть серьезные основания полагать, что Финляндия станет членом НАТО до саммита НАТО в Вильнюсе", - заключает Кайкконен.