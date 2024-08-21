У Фінляндії можуть розмістити війська кількох країн НАТО, - міністр оборони

Чиновник прокоментував інформацію про розміщення військ Норвегії та Швеції у провінції Лапландія. За його словами, у переговорах з цього питання брали участь не лише країни Північної Європи.

"Ми не коментуємо публічно ці переговори з боку Міноборони. Вони проводяться з кількома різними країнами. Ми ведемо переговори про те, які країни могли б виділити певні структури військ для забезпечення безпеки Фінляндії", - наголосив Хяккянен.

Він уточнив, що мета полягає в тому, щоб війська країн НАТО розміщували у Фінляндії у кризових ситуаціях. І це не означає лише загрозу війни.

"Йдеться про ситуації, коли реальної військової загрози немає, але є така напружена атмосфера, яка передбачена статтею п'ятою (про колективну оборону - ред.)", - розповів чиновник.

Зокрема, у відповідь на напружену атмосферу на кордоні Фінляндія може розпочати разом із союзниками військові навчання. При цьому іноземні війська будуть у Фінляндії не на постійній основі.

Хяккянен розповів, що питання продовжать обговорювати восени та взимку. Також його піднімуть на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться у лютому 2025 року.