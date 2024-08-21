RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Финляндии могут разместить войска нескольких стран НАТО, - министр обороны

Фото: Антти Хяккянен, министр обороны Финляндии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении в стране их солдат. Такая вероятность существует даже при отсутствии реальной военной угрозы.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Чиновник прокомментировал информацию о размещении войск Норвегии и Швеции в провинции Лапландия. По его словам, в переговорах по этому вопросу участвовали не только страны Северной Европы. 

"Мы не комментируем публично эти переговоры со стороны Минобороны. Они проводятся с несколькими разными странами. Мы ведем переговоры о том, какие страны могли бы выделить определенные структуры войск для обеспечения безопасности Финляндии", - подчеркнул Хяккянен. 

Он уточнил, что цель состоит в том, чтобы войска стран НАТО размещали в Финляндии в кризисных ситуациях. И это не означает только угрозу войны. 

"Речь идет о ситуациях, когда реальной военной угрозы нет, но есть такая напряженная атмосфера, которая предусмотрена статьей пятой (о коллективной обороне - ред.)", - рассказал чиновник. 

В частности, в ответ на напряженную атмосферу на границе Финляндия может начать вместе с союзниками военные учения. При этом иностранные войска будут находиться в Финляндии не на постоянной основе. 

Хяккянен рассказал, что вопрос продолжат обсуждать осенью и зимой. Также его поднимут на встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится в феврале 2025 года. 

Что предшествовало

Напомним, в начале августа глава оборонного комитета парламента Швеции Петер Хультквист заявил, что его страна намерена разместить своих солдат в финской провинции Лапландия, которая граничит с Россией.

Он отмечал, что такой шаг будет сильным сигналом для Кремля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияФинляндия