У Фінляндії через борги можуть конфіскувати арену, яка належить російським олігархам

Зазначається, що місцева влада не мала права взяти під свій контроль акції компанії, яка керує ареною, оскільки орендна плата за ділянку і податок на нерухомість сплачувалася вчасно.

Однак, останній внесок в сумі 100 тисяч євро виявився несплаченим. Орендна плата, як стверджує видання, мала бути перерахована в середині липня. Наступний платіж має бути здійснений у середині жовтня. Якщо кошти не надійдуть, арену доведеться конфіскувати.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що власниками арени є російські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, які внесені до списку санкцій через війну, розв'язану Росією в Україні.

Конфіскація активів РФ

Україна разом з партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи. Ці кошти мають відправити на відновлення України. Наразі йде мова про майже 500 млн доларів.

Уряд Фінляндії заморозив активи російських компаній та фізичних осіб на суму понад 200 млн доларів.