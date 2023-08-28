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У Фінляндії через борги можуть конфіскувати арену, яка належить російським олігархам

Фінляндія, Понеділок 28 серпня 2023 23:27
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У Фінляндії через борги можуть конфіскувати арену, яка належить російським олігархам Фото: арену Гельсінкі, яка належить російським олігархам, можуть конфіскувати (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Влада міста Гельсінкі, столиці Фінляндії, через невчасну сплату оренди може конфіскувати одну з найбільших арен в країні, яка належить російським олігархам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначається, що місцева влада не мала права взяти під свій контроль акції компанії, яка керує ареною, оскільки орендна плата за ділянку і податок на нерухомість сплачувалася вчасно.

Однак, останній внесок в сумі 100 тисяч євро виявився несплаченим. Орендна плата, як стверджує видання, мала бути перерахована в середині липня. Наступний платіж має бути здійснений у середині жовтня. Якщо кошти не надійдуть, арену доведеться конфіскувати.

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що власниками арени є російські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, які внесені до списку санкцій через війну, розв'язану Росією в Україні.

Конфіскація активів РФ

Україна разом з партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи. Ці кошти мають відправити на відновлення України. Наразі йде мова про майже 500 млн доларів.

Уряд Фінляндії заморозив активи російських компаній та фізичних осіб на суму понад 200 млн доларів.

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