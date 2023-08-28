В Финляндии из-за долгов могут конфисковать арену, принадлежащую российским олигархам

Власти города Хельсинки, столицы Финляндии, из-за несвоевременной оплаты аренды могут конфисковать одну из крупнейших арен в стране, принадлежащей российским олигархам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Отмечается, что местные власти не имели права взять под свой контроль акции управляющей ареной компании, поскольку арендная плата за участок и налог на недвижимость уплачивалась вовремя.

Однако последний взнос в сумме 100 тысяч евро оказался неуплаченным. Арендная плата, как утверждает издание, должна была быть перечислена в середине июля. Следующий платеж должен быть произведен в середине октября. Если деньги не поступят, арену придется конфисковать.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что владельцами арены являются российские олигархи Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, внесенные в список санкций из-за войны, развязанной Россией в Украине.

Конфискация активов РФ

Украина вместе с партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе и государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть отправлены на восстановление Украины. В настоящее время речь идет о почти 500 млн долларов.

Правительство Финляндии заморозило активы российских компаний и физических лиц на сумму более 200 млн долларов.