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У Фінляндії анонсували новий пакет військової допомоги для України

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Гельсінкі, Вівторок 04 жовтня 2022 21:23
У Фінляндії анонсували новий пакет військової допомоги для України Фото: Антті Кайкконен, міністр оборони Фінляндії (twitter.com/anttikaikkonen)
Автор: Іван Носальський

Фінляндія найближчим часом ухвалить рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги на 93 мільйони євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена, яку наводить Yle.

"Він (новий пакет допомоги - ред.) навряд чи буде останнім. Ми маємо бути готові підтримувати Україну ще довгий час", - наголосив міністр.

За його словами, це буде дев'ятий пакет військової допомоги для України від Фінляндії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін закликала Європу надавати Україні всі види допомоги.

Також ми писали, що Фінляндія арештувала активи підсанкційних росіян на 190 мільйонів євро.

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