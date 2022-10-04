В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины
Финляндия в ближайшее время утвердит решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 93 миллиона евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, которое приводит Yle.
"Он (новый пакет помощи - ред.) вряд ли будет последним. Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще долгое время", - подчеркнул министр.
По его словам, это будет уже девятый пакет военной помощи для Украины от Финляндии.
Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу предоставлять Украине все виды помощи.
Также мы писали, что Финляндия арестовала активы подсанкционных россиян на 190 миллионов евро.
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