ua ru
Вт, 04 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Новина українською →
Хельсинки, Вторник 04 октября 2022 21:23
В Финляндии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины Фото: Антти Кайкконен, министр обороны Финляндии (twitter.com/anttikaikkonen)
Автор: Иван Носальский

Финляндия в ближайшее время утвердит решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 93 миллиона евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, которое приводит Yle.

"Он (новый пакет помощи - ред.) вряд ли будет последним. Мы должны быть готовы поддерживать Украину еще долгое время", - подчеркнул министр.

По его словам, это будет уже девятый пакет военной помощи для Украины от Финляндии.

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу предоставлять Украине все виды помощи.

Также мы писали, что Финляндия арестовала активы подсанкционных россиян на 190 миллионов евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Военная помощь
NEWS
Россияне бегут с востока и юга. Как развивается наступление ВСУ
Россияне бегут с востока и юга. Как развивается наступление ВСУ
DAILY
"Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Удивляет, как просто россияне бросают своих". Рассказ бойца ССО об освобождении Херсонщины