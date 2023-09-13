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Фінляндія знялася з чемпіонату світу з командної гімнастики через участь Росії та Білорусі

Фото: Ілюстративне фото (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія не братиме участі в командному чемпіонаті світу з гімнастики в листопаді. Причина в тому, що до участі допущені команди з Росії та Білорусі.

Про це заявила президент Асоціації гімнастики Фінляндії Кайса Віккула, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначається, що приймаючою країною є Казахстан. Він не запроваджував санкцій щодо росіян або білорусів. 

Міжнародна федерація естетичної гімнастики (IFAGG) дозволила приймаючій країні вирішувати, хто може брати участь у чемпіонаті.

Віккула сказала, що в раді та членстві IFAGG наша позиція і точка зору, на жаль, перебувають у меншості.

Видання уточнює, що Фінляндія є однією з країн-лідерів в естетичній гімнастиці.

Участь росіян у спортивних змаганнях

Після початку повномасштабної російської агресії проти України низка міжнародних спортивних федерацій заборонили участь спортсменів з РФ у змаганнях. Проте були й такі федерації, що дозволили участь росіян, попри війну.

Нещодавно Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) дозволила спортсменам із РФ і Білорусі брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Залишається відкритим і питання про участь росіян в Олімпійських іграх у Парижі, які відбудуться у 2024 році. Наразі Міжнародний олімпійський комітет вирішив допустити російських спортсменів до змагань під нейтральним прапором і з низкою умов, але рішення щодо участі в самій Олімпіаді поки немає.

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