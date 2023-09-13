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Финляндия снялась с чемпионата мира по командной гимнастике из-за участия России и Беларуси

Фото: Иллюстративное фото (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия не будет участвовать в командном чемпионате мира по гимнастике в ноябре. Причина в том, что к участию допущены команды из России и Беларуси.

Об этом заявила президент Ассоциации гимнастики Финляндии Кайса Викула, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Отмечается, что принимающей страной является Казахстан. Он не вводил санкций в отношении россиян или белорусов. 

Международная федерация эстетической гимнастики (IFAGG) позволила принимающей стране решать, кто может участвовать в чемпионате.

Виккула сказала, что в совете и членстве IFAGG наша позиция и точка зрения, к сожалению, находятся в меньшинстве.

Издание уточняет, что Финляндия является одной из стран-лидеров в эстетической гимнастике.

Участие россиян в спортивных соревнованиях

После начала полномасштабной российской агрессии против Украины ряд международных спортивных федераций запретили участие спортсменов из РФ в соревнованиях. Однако были и такие федерации, которые разрешили участие россиян, несмотря на войну.

Недавно Всемирная федерация бадминтона (BWF) позволила спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Остается открытым и вопрос об участии россиян в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году. Международный олимпийский комитет решил допустить российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом и с рядом условий, но решения об участии в самой Олимпиаде пока нет.

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