Финляндия снялась с чемпионата мира по командной гимнастике из-за участия России и Беларуси

Финляндия не будет участвовать в командном чемпионате мира по гимнастике в ноябре. Причина в том, что к участию допущены команды из России и Беларуси.
Об этом заявила президент Ассоциации гимнастики Финляндии Кайса Викула, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Отмечается, что принимающей страной является Казахстан. Он не вводил санкций в отношении россиян или белорусов.
Международная федерация эстетической гимнастики (IFAGG) позволила принимающей стране решать, кто может участвовать в чемпионате.
Виккула сказала, что в совете и членстве IFAGG наша позиция и точка зрения, к сожалению, находятся в меньшинстве.
Издание уточняет, что Финляндия является одной из стран-лидеров в эстетической гимнастике.
После начала полномасштабной российской агрессии против Украины ряд международных спортивных федераций запретили участие спортсменов из РФ в соревнованиях. Однако были и такие федерации, которые разрешили участие россиян, несмотря на войну.
Недавно Всемирная федерация бадминтона (BWF) позволила спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Остается открытым и вопрос об участии россиян в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году. Международный олимпийский комитет решил допустить российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом и с рядом условий, но решения об участии в самой Олимпиаде пока нет.
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