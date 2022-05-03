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Фінська залізниця розриває контракти з РЖД. І продає російські активи

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Гельсінкі, Вівторок 03 травня 2022 17:26
Фінська залізниця розриває контракти з РЖД. І продає російські активи Фото: Фінляндія не буде перевозити Російські вантажі (globalrailwayreview.com)
Автор: Олександр Мороз

Державна залізнична компанія Фінляндії VR Group розриває контракти з Росією на вантажні перевезення. А також має намір продати свої активи в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Повідомляється, що згідно з рішенням Ради директорів VR Group, розпочато розірвання контрактів з Росією, повне припинення перевезень очікується до кінця 2022 року.

"За нашими оцінками, до кінця літа трафік скоротиться приблизно на третину від початкового рівня. Деякі клієнти хочуть продовжити трафік до кінця періоду повідомлення, але ми все ще продовжуємо переговори про більш швидку зупинку трафіку. У будь-якому випадку всі російські вантажоперевезення, які обслуговує VR, припиняться не пізніше кінця року", - зазначив в.о. керуючого директора VR Group Топі Сімола.

Примітно, що на сьогодні західні санкції не поширюються на залізничні перевезення, тому розірвання контрактів погоджується в звичайному порядку, який прописаний в самих контрактів.

Крім того, VR також продасть свої афілійовані та дочірні компанії в Росії, пов'язані з вантажними перевезеннями.

Нагадаємо, раніше фінська компанія розірвала контракт з Росією на будівництво АЕС.

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