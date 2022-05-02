ru ua
Пн, 02 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Финская компания разорвала контракт с Россией на строительство АЭС

Новина українською →
Хельсинки, Понедельник 02 мая 2022 10:39
Финская компания разорвала контракт с Россией на строительство АЭС Фото: проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" (raosproject.fi)
Автор: Юлия Бойко

Финская компания Fennovoima объявила о расторжении контракта с Росатомом на строительство атомной электростанции "Ханхикиви-1". Решение связано в том числе с войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что расторгнут контракт на поставку оборудования из-за значительных задержек и неспособности выполнить проект. Также в релизе говорится, что война против Украины усугубила риски для проекта, и Росатом не смог их снизить.

По словам гендиректора компании Йоахима Шпехта, расторжение контракта окажет значительное влияние на сотрудников Fennovoima, а также на цепочки поставок и регион Пюхяйоки.

Напомним, ранее власти Финляндии заявляли, что не выдадут лицензию построенной "Росатомом" АЭС. При том подчеркивалось, что решение о строительстве должны принимать собственники Fennovoima.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация АЭС Финляндия
NEWS
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
68-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Месяц после Стамбула. Получит ли Украина "гарантии безопасности" от Запада