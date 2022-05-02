Финская компания разорвала контракт с Россией на строительство АЭС

Финская компания Fennovoima объявила о расторжении контракта с Росатомом на строительство атомной электростанции "Ханхикиви-1". Решение связано в том числе с войной России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании .

Сообщается, что расторгнут контракт на поставку оборудования из-за значительных задержек и неспособности выполнить проект. Также в релизе говорится, что война против Украины усугубила риски для проекта, и Росатом не смог их снизить.

По словам гендиректора компании Йоахима Шпехта, расторжение контракта окажет значительное влияние на сотрудников Fennovoima, а также на цепочки поставок и регион Пюхяйоки.