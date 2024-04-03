Фінляндія завтра продовжить заборону на роботу пунктів пропуску на кордоні з Росією

Фінляндія завтра планує продовжити заборону на роботу пунктів пропусків на кордоні з Росією. Вони не працюють з осені минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Журналісти уточнили, що весь східний кордон залишиться закритим.

У порядку денному засідання уряду зазначено, що він ухвалить рішення про тимчасове закриття прикордонних переходів і централізацію подачі заяв на міжнародний захист.

Зазначається, що кордон залишиться закритим до подальшого сповіщення.

Нагадаємо, 30 листопада 2023 року Фінляндія вирішила закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією. Це було з напливом нелегальних мігрантів із боку РФ.

У середині грудня уряд Фінляндії відновив роботу двох КПП. Але через нову хвилю мігрантів кордон знову довелося закрити.

Варто зазначити, що прем'єр Фінляндії Петтері Орпо відкинув можливість відкриття кордону з Росією. За його словами, проблема з нелегальними мігрантами не вирішилася.

У лютому уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити термін закриття кордону з Росією ще на два місяці. Таким чином, прикордонні пункти залишаться закритими щонайменше до 14 квітня.

Потім стало відомо, що Прикордонна служба Фінляндії планує назавжди закрити тимчасові пункти пропуску Паріккала та Ліекса Інарі.

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