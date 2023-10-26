Фінляндія завершила будівництво тестової ділянки загородження на кордоні з РФ
У Фінляндії завершено будівництво тестової ділянки загородження на східному кордоні з РФ.
Про це заявила Прикордонна служба Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Огорожу завдовжки близько трьох кілометрів введено в експлуатацію в Пелтола в Південній Карелії.
Ділянку звели з невеликим запізненням. Наступна частина огорожі вже будується в Салла в Лапландії.
Прикордонна служба зазначає, що дорога вздовж огорожі, сама огорожа і технічна система спостереження є найсучаснішими з точки зору забезпечення безпеки кордонів.
Наприклад, патрулювання в районі тестової ділянки прискорилося, а нова технологія моніторингу дає змогу отримати більш повне уявлення про ситуацію.
Відносини між Фінляндією та Росією після початку війни в Україні
Нещодавно повідомлялось, що уряд Фінляндії планує прийняти кілька законодавчих проектів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.
Також уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися.
Також стало відомо, що Митниця Фінляндії розпочала понад 660 розслідувань випадків порушення санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії. Всі вони зафіксовані після 24 лютого 2022 року.
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