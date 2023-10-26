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Фінляндія завершила будівництво тестової ділянки загородження на кордоні з РФ

Фінляндія, Четвер 26 жовтня 2023 17:58
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Фінляндія завершила будівництво тестової ділянки загородження на кордоні з РФ Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Фінляндії завершено будівництво тестової ділянки загородження на східному кордоні з РФ.

Про це заявила Прикордонна служба Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Огорожу завдовжки близько трьох кілометрів введено в експлуатацію в Пелтола в Південній Карелії.

Ділянку звели з невеликим запізненням. Наступна частина огорожі вже будується в Салла в Лапландії.

Прикордонна служба зазначає, що дорога вздовж огорожі, сама огорожа і технічна система спостереження є найсучаснішими з точки зору забезпечення безпеки кордонів.

Наприклад, патрулювання в районі тестової ділянки прискорилося, а нова технологія моніторингу дає змогу отримати більш повне уявлення про ситуацію.

Відносини між Фінляндією та Росією після початку війни в Україні

Нещодавно повідомлялось, що уряд Фінляндії планує прийняти кілька законодавчих проектів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.

Також уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися.

Також стало відомо, що Митниця Фінляндії розпочала понад 660 розслідувань випадків порушення санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії. Всі вони зафіксовані після 24 лютого 2022 року.

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