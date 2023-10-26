Финляндия завершила строительство тестового участка заграждения на границе с РФ

В Финляндии завершено строительство тестового участка заграждения на восточной границе с РФ.

Об этом заявила Пограничная служба Финляндии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Ограждение длиной около трех километров введено в эксплуатацию в Пелтоле в Южной Карелии.

Участок возвели с небольшим опозданием. Следующая часть ограждения уже строится в Салла в Лапландии.

Пограничная служба отмечает, что дорога вдоль ограждения, само ограждение и техническая система наблюдения являются самыми современными с точки зрения обеспечения безопасности границ.

Например, патрулирование в районе тестового участка ускорилось, а новая технология мониторинга позволяет получить более полное представление о ситуации.

Отношения между Финляндией и Россией после начала войны в Украине

Недавно сообщалось, что правительство Финляндии планирует принять несколько законодательных проектов, которые смогут запретить россиянам заключать сделки по недвижимости.

Также правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию принадлежащих россиянам квартир. Значительная часть недвижимости пустует, а с ее владельцами невозможно связаться.

Также стало известно, что Таможня Финляндии начала более 660 расследований случаев нарушения санкций, введенных ЕС в отношении России. Все они были зафиксированы после 24 февраля 2022 года.