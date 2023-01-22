UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія заморозила активи росіян на 200 млн доларів

Фото: Фінляндія заморозила активи росіян на 200 млн доларів (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Уряд Фінляндії заморозив активи російських компаній та фізичних осіб на суму 187 млн євро (понад 200 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Справами конфіскації та управління замороженими активами росіян у Фінляндії займається Управління зі стягнення боргів.

"Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Різне майно, що має цінність", - пояснила начальник відділу санкцій МЗС Піа Сааріваара.

У Фінляндії найвідомішим російським олігархом із списку санкцій ЄС є Геннадій Тимченко. Йому належить арена Helsinki-halli (колишня Hartwall Arena) у Гельсінкі.

Нагадаємо, країни Європейського союзу працюють над десятим пакетом санкцій проти Росії, які набудуть чинності до 24 лютого 2023 року.

Також повідомлялося, що Міноборони Фінляндії оголосило про виділення 12-го пакету військової допомоги для України на суму 400 млн євро. Відомо, що країна направить в Україну важку артилерію та боєприпаси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська ФедераціяФинляндия