Фінляндія залучена до розробки мирного плану для України, - Стубб

Коментуючи Лондонський саміт Стубб назвав три пункти, щодо яких учасники зустрічі дійшли згоди:

метою усіх учасників є завершення війни;

підтримка України повинна продовжуватись у військовому, політичному та економічному плані;

потрібен мирний план.

Розробка мирного плану, як пояснив президент Фінляндії, лежить на Україні, Франції та Британії. Водночас Фінляндія та Норвегія беруть участь у підтримці розробки.

Він відзначив, що це питання також обговорюватиметься з Україною найближчими днями.

Зокрема Стубб розповів, що під час зустрічі не було прийнято жодних нових зобов'язань щодо введення європейських військ в Україну.

Великобританія і Франція взяли на себе зобов'язання щодо певної присутності військ в Україні. Але ті країни, які мають спільний кордон з Росією і несуть відповідальність за захист НАТО на цьому кордоні, розуміють, що їхній внесок буде іншим", - пояснив він.

Серед інших обговорених питань були:

угода між Україною та США щодо корисних копалин;

використання заморожених російських коштів.

Також він зауважив, що під час зустрічі було "зрозуміло", що Європа нібито потребує Сполучених Штатів Америки (США) й гарантії безпеки, які вони пропонують.

Саміт по Україні в Лондоні

2 березня у Лондоні відбувся саміт щодо України, який організував голова британського уряду Кір Стармер. Метою зустрічі було демонстрація спільної та твердої підтримки Києва.

Як пишуть західні ЗМІ, деякі європейські лідери "дали зрозуміти" України, що бажали б бачити відновлення зв'язків між Вашингтоном та Києвом.