Фінляндія залишить кордон із РФ закритим через загрозу нацбезпеці

Уряд країни поступово і поетапно закрив східний кордон у 2023 році, в кінцевому підсумку закривши всі контрольно-пропускні пункти вздовж кордону в грудні того ж року. Це сталося на тлі підозр, що РФ навмисно підштовхує мігрантів до контрольно-пропускних пунктів, щоб чинити тиск не фінську владу.

Наразі закриття кордонів продовжиться. У новій заяві МВС Фінляндії сказано наступне:

"На підставі інформації, наявної у фінської влади, ризик того, що інструментальна міграція відновиться і розшириться, як це спостерігалося раніше, залишається ймовірним. Якщо це явище продовжиться, воно становитиме серйозну загрозу національній безпеці та громадському порядку Фінляндії", - повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни.

Також Yle пише, що минулого тижня фінський парламент розпочав розгляд урядової пропозиції щодо продовження дії закону про прикордонну безпеку за допомогою продовження так званого закону про "витіснення" (йдеться про витіснення мігрантів). Це законодавство дає змогу співробітникам Прикордонної служби відмовляти у в'їзді потенційним шукачам притулку, якщо вони спрямовані до кордону в рамках гібридних тактик тиску з боку Росії.