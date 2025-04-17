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Финляндия оставит границу с РФ закрытой из-за угрозы нацбезопасности

Фото: угроза инструментальной миграции со стороны РФ остается (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Все контрольно-пропускные пункты на восточной границе Финляндии с Россией останутся закрытыми "до дальнейшего уведомления".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Правительство страны постепенно и поэтапно закрыло восточную границу в 2023 году, в конечном итоге закрыв все контрольно-пропускные пункты вдоль границе в декабре того же года. Это произошло на фоне подозрений, что РФ намеренно подталкивает мигрантов к контрольно-пропускным пунктам, чтобы оказать давление не финские власти.

По состоянию на сейчас закрытие границ продолжится. В новом заявлении МВД Финляндии сказано следующее:

"На основании информации, имеющейся у финских властей, риск того, что инструментальная миграция возобновится и расширится, как это наблюдалось ранее, остается вероятным. Если это явление продолжится, оно будет представлять серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку Финляндии", - сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

Также Yle пишет, что на прошлой неделе финский парламент начал рассмотрение правительственного предложения о продлении действия закона о пограничной безопасности посредством продолжения так называемого закона о "вытеснении" (речь о вытеснении мигрантов). Это законодательство позволяет сотрудникам Пограничной службы отказывать во въезде потенциальным соискателям убежища, если они направлены к границе в рамках гибридных тактик давления со стороны России.

Ограничения в Финляндии для россиян

Напомним, около недели назад парламент Финляндии одобрил предложение правительства о полном запрете на покупку недвижимости в стране гражданами России. Более того, в дальнейшем финское государство планирует расширить список стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

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