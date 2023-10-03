Фінляндія закрила одне з найбільших Генконсульств у Росії

Фінляндія сьогодні, 3 жовтня, офіційно закрила Генеральне консульство в Санкт-Петербурзі. Воно було однією з найбільших дипломатичних установ у РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Фінляндії.
"6 липня 2023 року Росія оголосила, що відкликає ліцензію на ведення діяльності у Генерального консульства Фінляндії з 1 жовтня 2023 року", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що Генеральне консульство Фінляндії в Санкт-Петербурзі було одним із найбільших посольств у мережі фінських посольств.
У Генерального консульства було широке поле завдань, особливо в плані імміграційних завдань. Офісна будівля Генерального консульства, як і раніше, належатиме Фінляндії.
З 1 вересня 2023 року Посольство Фінляндії в Москві відповідає за консульські та імміграційні питання на всій території Росії. Заяви на отримання фінської візи приймаються в сервісних центрах VFS Global.
Однак туристичний бюлетень Міністерства закордонних справ рекомендує уникати будь-яких поїздок до Росії.
"Рахунки генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі та посольства в Москві було заморожено у квітні. Посольству відкрито рахунок у зазначеному Росією банку (ВТБ) і на цей рахунок переведені кошти із заморожених рахунків", - додали в МЗС Фінляндії.
Генеральне консульство Фінляндії діяло в Петрограді, а потім у Ленінграді в 1923-1938 роках.
Фінляндія знову відкрила генеральне консульство в Ленінграді 1967 року. На початку 1990-х років офіси генерального консульства були відкриті в Петрозаводську і Мурманську.
Фінляндія вирішила тимчасово закрити обидва офіси на початку цього року. У травні 2023 року Росія оголосила про остаточне закриття офісів.
Росія заявила про закриття Генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі з 1 жовтня 2023 року. За її словами, це контрзахід на оголошену раніше висилку з Фінляндії російських дипломатів.
"Як контрзахід Фінляндія анулює ліцензію на ведення бізнесу у Генерального консульства Росії в Турку з 1 жовтня 2023 року. Про це російського посла повідомили в МЗС", - заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо.
Також мер фінського міста Турку Мінна Арве позбавила Генеральне консульство Росії права на безкоштовну експлуатацію літнього котеджу на острові Какскерта.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.