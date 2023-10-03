Фінляндія закрила одне з найбільших Генконсульств у Росії

"6 липня 2023 року Росія оголосила, що відкликає ліцензію на ведення діяльності у Генерального консульства Фінляндії з 1 жовтня 2023 року", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Генеральне консульство Фінляндії в Санкт-Петербурзі було одним із найбільших посольств у мережі фінських посольств.

У Генерального консульства було широке поле завдань, особливо в плані імміграційних завдань. Офісна будівля Генерального консульства, як і раніше, належатиме Фінляндії.

Куди тепер необхідно звертатися фінам

З 1 вересня 2023 року Посольство Фінляндії в Москві відповідає за консульські та імміграційні питання на всій території Росії. Заяви на отримання фінської візи приймаються в сервісних центрах VFS Global.

Однак туристичний бюлетень Міністерства закордонних справ рекомендує уникати будь-яких поїздок до Росії.

"Рахунки генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі та посольства в Москві було заморожено у квітні. Посольству відкрито рахунок у зазначеному Росією банку (ВТБ) і на цей рахунок переведені кошти із заморожених рахунків", - додали в МЗС Фінляндії.

Історія Генконсульства

Генеральне консульство Фінляндії діяло в Петрограді, а потім у Ленінграді в 1923-1938 роках.

Фінляндія знову відкрила генеральне консульство в Ленінграді 1967 року. На початку 1990-х років офіси генерального консульства були відкриті в Петрозаводську і Мурманську.

Фінляндія вирішила тимчасово закрити обидва офіси на початку цього року. У травні 2023 року Росія оголосила про остаточне закриття офісів.

Що цьому передувало

Росія заявила про закриття Генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі з 1 жовтня 2023 року. За її словами, це контрзахід на оголошену раніше висилку з Фінляндії російських дипломатів.

"Як контрзахід Фінляндія анулює ліцензію на ведення бізнесу у Генерального консульства Росії в Турку з 1 жовтня 2023 року. Про це російського посла повідомили в МЗС", - заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Також мер фінського міста Турку Мінна Арве позбавила Генеральне консульство Росії права на безкоштовну експлуатацію літнього котеджу на острові Какскерта.