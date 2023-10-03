Финляндия закрыла одно из крупнейших Генконсульств в России

"6 июля 2023 года Россия объявила, что отзывает лицензию на ведение деятельности у Генерального консульства Финляндии с 1 октября 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге было одним из крупнейших посольств в сети финских посольств.

У Генерального консульства было широкое поле задач, особенно в плане иммиграционных задач. Офисное здание Генерального консульства по-прежнему будет принадлежать Финляндии.

Куда теперь необходимо обращаться финнам

С 1 сентября 2023 года Посольство Финляндии в Москве отвечает за консульские и иммиграционные вопросы на всей территории России. Заявления на получение финской визы принимаются в сервисных центрах VFS Global.

Однако туристический бюллетень Министерства иностранных дел рекомендует избегать любых поездок в Россию.

"Счета генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге и посольства в Москве были заморожены в апреле. Посольству открыт счет в указанном Россией банке (ВТБ) и на этот счет переведены средства с замороженных счетов", - добавили в МИД Финляндии.

История Генконсульства

Генеральное консульство Финляндии действовало в Петрограде, а затем в Ленинграде в 1923-1938 годах.

Финляндия вновь открыла генеральное консульство в Ленинграде в 1967 году. В начале 1990-х годов офисы генерального консульства были открыты в Петрозаводске и Мурманске.

Финляндия решила временно закрыть оба офиса в начале этого года. В мае 2023 года Россия объявила об окончательном закрытии офисов.

Что этому предшествовало

Россия заявила о закрытии Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года. По ее словам, это контрмера на объявленную ранее высылку из Финляндии российских дипломатов.

"Как контрмера Финляндия аннулирует лицензию на ведение бизнеса у Генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года. Об этом российскому послу сообщили в МИД", - заявил президент Финляндии Саули Нииностио.

Мэр финского города Турку Минна Арве лишила Генеральное консульство России права на бесплатную эксплуатацию летнего коттеджа на острове Какскерта.