Фінляндія закриє кордон для "туристів" із Росії

При цьому залишиться список із приблизно десяти пунктів, на підставі яких можна буде приїхати до Фінляндії за туристичною візою. Наприклад, можна буде відвідувати родину чи родичів. Іншими вагомими причинами можуть бути участь у вступних іспитах до фінського коледжу. Причина також може бути пов'язана з фінансами або роботою, наприклад, необхідне відрядження або інша погоджена причина, наприклад, співбесіда під час прийому на роботу.

На фінсько-російському кордоні буде дозволено рух вантажних автомобілів, що має важливе значення для Фінляндії, яке може бути пов'язане з надійністю постачання. За оцінками транскордонний трафік впаде до половини поточного рівня.

Минулого тижня уряд Фінляндії заявив, що ухвалить принципове рішення про суттєві обмеження на в'їзд громадян Росії та видачу віз. Підставою є серйозні збитки міжнародному становищу Фінляндії, якщо туризм продовжуватиметься.

Передбачається, що обмеження набуде чинності якнайшвидше, вже в п'ятницю, 30 вересня. При цьому не виключено, що вони почнуть діяти вже в ніч із четверга на п'ятницю.