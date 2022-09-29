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Финляндия закроет границу для "туристов" из России

Фото: финны запретят въезд жителям России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство Финляндии сегодня существенно ограничит пассажиропоток на восточной границе Финляндии. После этого поездки из России в Финляндию или через Финляндию в другие страны по туристическим визам в большинстве случаев будут невозможны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Yle.

При этом останется список из примерно десяти пунктов, на основании которых можно будет приехать в Финляндию по туристической визе. Например, можно будет навещать семью или родственников. Другими вескими причинами могут быть участие во вступительных экзаменах в финский колледж. Причина также может быть связана с финансами или работой, например, необходимая командировка или другая согласованная причина, например, собеседование при приеме на работу.

На финско-российской границе будет разрешено движение грузовых автомобилей, которое имеет важное значение для Финляндии, которое может быть связано с надежностью поставок. По оценкам, трансграничный трафик упадет до половины текущего уровня.

На прошлой неделе правительство Финляндии заявило, что примет принципиальное решение о существенных ограничениях на въезд граждан России и выдачу виз. Основанием является серьезный ущерб международному положению Финляндии, если туризм будет продолжаться.

Предполагается, что ограничение вступит в силу как можно скорее, уже в пятницу, 30 сентября. При этом не исключено, что они начнут действовать уже в ночь с четверга на пятницу.

Напомним, на прошлой неделе президент Финляндии и правительство согласовали параметры решения об ограничении въезда для граждан России.

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Финляндия