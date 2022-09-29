Финляндия закроет границу для "туристов" из России

При этом останется список из примерно десяти пунктов, на основании которых можно будет приехать в Финляндию по туристической визе. Например, можно будет навещать семью или родственников. Другими вескими причинами могут быть участие во вступительных экзаменах в финский колледж. Причина также может быть связана с финансами или работой, например, необходимая командировка или другая согласованная причина, например, собеседование при приеме на работу.

На финско-российской границе будет разрешено движение грузовых автомобилей, которое имеет важное значение для Финляндии, которое может быть связано с надежностью поставок. По оценкам, трансграничный трафик упадет до половины текущего уровня.

На прошлой неделе правительство Финляндии заявило, что примет принципиальное решение о существенных ограничениях на въезд граждан России и выдачу виз. Основанием является серьезный ущерб международному положению Финляндии, если туризм будет продолжаться.

Предполагается, что ограничение вступит в силу как можно скорее, уже в пятницу, 30 сентября. При этом не исключено, что они начнут действовать уже в ночь с четверга на пятницу.