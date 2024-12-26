Фінляндія закликала протидіяти тіньовому флоту РФ після інциденту з кабелем

Пошкодженої лінії електропередач у Фінляндії

Нагадаємо, що вчора надвечір у Фінляндії заявили про пошкодження підводного електрокабелю з Естонією.

Близько 18:00 години Фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію

Згодом стало відомо, що у Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці.

Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін навіть зауважив, що у районі, де пролягають кабелі, в момент розриву зв'язку перебували два судна.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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