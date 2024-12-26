Фінляндія закликала протидіяти тіньовому флоту РФ після інциденту з кабелем

Фінляндія уважно слідкує за ситуацією після пошкодженої лінії електропередач. Та закликає світ протидіяти ризикам, які становлять судна російського тіньового флоту.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у X (Twitter).
Стубб повідомив, що вже отримав звіт про інцидент із кабелем у Фінській затоці та пояснив, що фінські органи влади ефективно співпрацюють у розслідуванні інцидентів.
"Ми уважно стежили за ситуацією з Петтері Орпо (прем’єр-міністр Естонії, - ред.) вчора. Ризикам, які становлять судна, що належать до російського тіньового флоту, необхідно протидіяти", - підсумував він.
Нагадаємо, що вчора надвечір у Фінляндії заявили про пошкодження підводного електрокабелю з Естонією.
Близько 18:00 години Фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію
Згодом стало відомо, що у Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці.
Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін навіть зауважив, що у районі, де пролягають кабелі, в момент розриву зв'язку перебували два судна.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.