Финляндия призвала противодействовать теневому флоту РФ после инцидента с кабелем

Поврежденной линии электропередач в Финляндии

Напомним, что вчера вечером в Финляндии заявили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией.

Около 18:00 часов Финский национальный оператор электросетей Fingrid заявил о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию

Впоследствии стало известно, что в Финляндии не исключают версии об умышленном повреждении подводной линии электропередач в Финском заливе.

Представитель финского оператора системы передачи электроэнергии Fingrid Арто Пахкин даже заметил, что в районе, где пролегают кабели, в момент разрыва связи находились два судна.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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