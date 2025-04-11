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Фінляндія заборонила росіянам купувати нерухомість: хто буде наступним

Фото: росіянам не дозволять купувати нерухомість у Фінляндії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Парламент Фінляндія схвалив пропозицію уряду щодо повної заборони на придбання нерухомості громадянами Росії. Країна надалі планує розширити список країн, що можуть становити загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

 

Відносини Росії та Фінляндії

Нагадаємо, що ще у 2023 році Фінляндія зіткнулася з різким збільшенням числа мігрантів із Сомалі та Іраку на своєму кордоні з Росією.

На офіційні запити щодо пояснення причин такого "напливу" мігрантів Кремль або не відповідав, або не визнавав своєї причетності.Однак пізніше журналістське розслідування довело, що за напливом мігрантів стояли силові структури з РФ.

Кордон між Фінляндією та Росією був закритий. Це рішення діє і зараз.

Крім того, відтоді Фінляндія вирішила висилати до РФ мігрантів, яким вдається в незаконний спосіб потрапити на територію країни.

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