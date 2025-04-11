Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость: кто будет следующим

Парламент Финляндия одобрил предложение правительства о полном запрете на приобретение недвижимости гражданами России. Страна в дальнейшем планирует расширить список стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Напомним, что еще в 2023 году Финляндия столкнулась с резким увеличением числа мигрантов из Сомали и Ирака на своей границе с Россией.
На официальные запросы по объяснению причин такого "наплыва" мигрантов Кремль или не отвечал, или не признавал своей причастности, однако позже журналистское расследование доказало, что за наплывом мигрантов стояли силовые структуры из РФ.
Граница между Финляндией и Россией была закрыта. Это решение действует и сейчас.
Кроме того, с тех пор Финляндия решила высылать в РФ мигрантов, которым удается незаконным способом попасть на территорию страны.
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