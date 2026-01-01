Фінляндія заарештувала членів екіпажу судна у справі про пошкодження кабелю

Поліція не коментує національність заарештованих осіб. Допити членів екіпажу судна розпочалися ввечері в середу, 31 грудня.

Крім того, фінська влада також розпочала підводне розслідування в районі, де був пошкоджений кабель.

"На судні проведено слідчі заходи, екіпаж допитано. Зараз ми оцінюємо ситуацію та роль екіпажу", - сказав Рісто Лохі, детектив Національного бюро розслідувань Фінляндії.

Він наголосив, що екіпаж судна співпрацює, що допомагає з'ясувати ситуацію.

Лохі додав, що у теперішньому інциденті є спільні й відмінні обставини з попередніми випадками пошкодження підводної інфраструктури у Фінській затоці.