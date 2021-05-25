Финляндия вызвала посла Беларуси и потребовала освобождения Протасевича

Министерство иностранных дел Финляндии во вторник, 25 мая, вызвало на разговор посла Беларуси. Министерство выразило белорусскому послу осуждение по поводу принудительной посадки самолета Ryanair и задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Об этом финский МИД сообщило на странице в Twitter.
В финском МИД через белорусского посла передали режиму Александра Лукашенко требование освободить Протасевича, а также его девушку Софию Сапегу, которую задержали вместе с оппозиционером.
"Государственный секретарь выразил решительное осуждение со стороны Финляндии вынужденной посадки рейса Ryanair и требовал немедленного освобождения задержанных журналиста Рамана Протасевича и Софии Сапеги", - заявили в МИД.
Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair, который летел из Греции в Литву, чтобы задержать Протасевича, который находился на борту. Спустя сутки силовики опубликовали видео, на котором Протасевич заявил, что дает "признательные показания".
В польском МИД заявили, что Протасевича били в белорусском СИЗО, где его удерживают после задержания.
Кроме того, сегодня белорусские силовики опубликовали видео с допросом девушки Протасевича. На видеозаписи София Сапега говорит, что есть редактор Telegram-канала, который публиковал персональные данные силовиков.