Фінляндія викликала посла Білорусі та зажадала звільнення Протасевича

Міністерство закордонних справ Фінляндії у вівторок, 25 травня, викликало на розмову посла Білорусі. Міністерство висловило білоруському послу засудження з приводу примусової посадки літака Ryanair та затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича .

Про це фінське МЗС повідомило на сторінці у Twitter .

"Державний секретар висловив рішуче засудження з боку Фінляндії вимушеної посадки рейсу Ryanair та вимагав негайного звільнення затриманих журналіста Рамана Протасевича та Софії Сапеги", - заявили в МЗС.

У фінському МЗС через білоруського посла передали режиму Олександра Лукашенка вимогу звільнити Протасевича, а також його дівчину Софію Сапегу, яку затримали разом з опозиціонером.

Нагадаємо, 23 травня білоруський режим примусово посадив літак Ryanair, який летів з Греції в Литву, щоб затримати Протасевича, який перебував на борту. Через добу силовики опублікували відео, на якому Протасевич заявив, що дає "зізнавальні свідчення".

У польському МЗС заявили, що Протасевича били в білоруському СІЗО, де його утримують після затримання.

Крім того, сьогодні білоруські силовики опублікували відео з допитом дівчини Протасевича. На відеозаписі Софія Сапега говорить, що є редакторкою Telegram-каналу, який публікував персональні дані силовиків.