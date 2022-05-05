Финляндия выделит Украине 70 млн евро помощи

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство выделит 70 млн евро помощи для Украины. При этом Хельсинки также будут помогать Киеву военной помощью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международную донорскую конференцию в Варшаве, посвященную Украине.
"Сейчас мы готовим дополнительный взнос для Украины, чтобы покрыть текущие потребности и помочь с реконструкцией. Вклад, требующий одобрения парламента, составит около 70 млн евро. Также мы приняли сегодня решение отправить дополнительную военную технику Украине", - заявила финский премьер.
Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинисте принял решение о предоставлении Украине дополнительного военного оборудования.
Накануне Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на 375 млн долларов.
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