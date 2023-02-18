Фінляндія про вступ в НАТО: бажання доєднатись одночасно зі Швецією не змінилось

Сьогодні, 18 лютого, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що вони не змінили свого бажання вступити до НАТО одночасно зі Швецією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Немає жодних змін щодо бажання Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО "одночасно", - заявила прем’єр

За її словами, Фінляндія надіслала дуже чітке повідомлення: "ми хочемо приєднатися разом зі Швецією. Водночас не тільки тому, що ми добрі сусіди та хороші партнери. Це також пов’язано з дуже конкретними питаннями".

"Ми надіслали дуже чіткий сигнал і дуже чітке повідомлення Туреччині та Угорщині, які ще не ратифікували, що ми хочемо разом вступити до НАТО, і це в інтересах усіх", - додала вона.