Фінляндія про вступ в НАТО: бажання доєднатись одночасно зі Швецією не змінилось
Сьогодні, 18 лютого, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що вони не змінили свого бажання вступити до НАТО одночасно зі Швецією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Немає жодних змін щодо бажання Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО "одночасно", - заявила прем’єр
За її словами, Фінляндія надіслала дуже чітке повідомлення: "ми хочемо приєднатися разом зі Швецією. Водночас не тільки тому, що ми добрі сусіди та хороші партнери. Це також пов’язано з дуже конкретними питаннями".
"Ми надіслали дуже чіткий сигнал і дуже чітке повідомлення Туреччині та Угорщині, які ще не ратифікували, що ми хочемо разом вступити до НАТО, і це в інтересах усіх", - додала вона.
Марін також додала, що планування безпеки НАТО на всій півночі - в їх інтересах, проте також в інтересах НАТО, щоб Фінляндія та Швеція приєдналися одночасно
Нагадаємо, вчора президент Фінляндії заявив, що вони не мають наміру відкликати заявку на членство в НАТО, якщо Туреччина не ратифікує членство Швеції.
Крім того, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що заявку на вступ Фінляндії до НАТО можуть розглянути окремо від Швеції.
При цьому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наполягає на спільному з Фінляндією вступі до Альянсу.
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