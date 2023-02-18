ua ru
Сб, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Финляндия о вступлении в НАТО: желание присоединиться одновременно со Швецией не изменилось

Новина українською →
Финляндия, Суббота 18 февраля 2023 16:09
Финляндия о вступлении в НАТО: желание присоединиться одновременно со Швецией не изменилось Фото: премьер-министр Финляндии Санна Марин (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 февраля, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что они не изменили своего желания вступить в НАТО одновременно со Швецией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Нет никаких изменений относительно желания Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО "одновременно", - заявила премьер

По ее словам, Финляндия направила очень четкое сообщение: "мы хотим присоединиться вместе со Швецией. В то же время не только потому, что мы хорошие соседи и хорошие партнеры. Это также связано с очень конкретными вопросами".

"Мы направили очень четкий сигнал и очень четкое сообщение Турции и Венгрии, которые еще не ратифицировали, что мы хотим вместе вступить в НАТО, и это в интересах всех", - добавила она.

Марин также добавила, что планирование безопасности НАТО на севере - в их интересах, однако также в интересах НАТО, чтобы Финляндия и Швеция присоединились одновременно

Напомним, вчера президент Финляндии заявил, что они не намерены отозвать заявку на членство в НАТО, если Турция не ратифицирует членство Швеции.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заявку на вступление Финляндии в НАТО могут рассмотреть отдельно от Швеции.

При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон настаивает на совместном с Финляндией вступлении в Альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Финляндия
NEWS
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Две ПВО, три БПЛА и 1000 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет