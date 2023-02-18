Финляндия о вступлении в НАТО: желание присоединиться одновременно со Швецией не изменилось

Сегодня, 18 февраля, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что они не изменили своего желания вступить в НАТО одновременно со Швецией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Нет никаких изменений относительно желания Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО "одновременно", - заявила премьер

По ее словам, Финляндия направила очень четкое сообщение: "мы хотим присоединиться вместе со Швецией. В то же время не только потому, что мы хорошие соседи и хорошие партнеры. Это также связано с очень конкретными вопросами".

"Мы направили очень четкий сигнал и очень четкое сообщение Турции и Венгрии, которые еще не ратифицировали, что мы хотим вместе вступить в НАТО, и это в интересах всех", - добавила она.