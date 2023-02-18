Финляндия о вступлении в НАТО: желание присоединиться одновременно со Швецией не изменилось
Сегодня, 18 февраля, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что они не изменили своего желания вступить в НАТО одновременно со Швецией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Нет никаких изменений относительно желания Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО "одновременно", - заявила премьер
По ее словам, Финляндия направила очень четкое сообщение: "мы хотим присоединиться вместе со Швецией. В то же время не только потому, что мы хорошие соседи и хорошие партнеры. Это также связано с очень конкретными вопросами".
"Мы направили очень четкий сигнал и очень четкое сообщение Турции и Венгрии, которые еще не ратифицировали, что мы хотим вместе вступить в НАТО, и это в интересах всех", - добавила она.
Марин также добавила, что планирование безопасности НАТО на севере - в их интересах, однако также в интересах НАТО, чтобы Финляндия и Швеция присоединились одновременно
Напомним, вчера президент Финляндии заявил, что они не намерены отозвать заявку на членство в НАТО, если Турция не ратифицирует членство Швеции.
Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заявку на вступление Финляндии в НАТО могут рассмотреть отдельно от Швеции.
При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон настаивает на совместном с Финляндией вступлении в Альянс.
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