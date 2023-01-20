UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія не включила Leopard 2 до пакету допомоги, рішення приймуть окремо

Фото: танк Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Фінляндія не включила танки Leopard 2 до найбільшого пакета допомоги для України. Рішення щодо них ухвалюватимуть окремо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"З того, що я можу повідомити - цей пакет не включає танки Leopard 2… До нього входить важке озброєння та боєприпаси", - заявив спеціальний радник міністра оборони Фінляндії Мііка Пюннонен.

Пюннонен відзначив, Фінляндія має близько 200 одиниць Leopard 2. Рішення щодо їх передачі ЗСУ ухвалюватиметься окремо за підсумками координації з союзниками на авіабазі "Рамштайн".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр оборони США Ллойд Остін, під час засідання "Рамштайн" закликав своїх іноземних колег бути рішучішими у допомозі Україні.

Тим часом президент України Володимир Зеленьский під час свого звернення на засіданні закликав союзників обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніФинляндия