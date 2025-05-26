Фінляндія викликала російського посла "на килим": що сталось

Як пише Yle, інцидент із порушення повітряного простору стався ще 23 травня. У тому ж числі в МЗС підтвердили інформацію щодо виклику посла Павла Кузнєцова "на килим".

Згідно з даними фінської сторони, у перетині повітряного простору в районі узбережжя Порвоо підозрюються два російські літаки. За словами голови Міністерства оборони Антті Хяккянен, до подібних інцидентів країна ставиться з повною серйозністю.

Кузнєцову, своєю чергою, буде вручено ноту з офіційною вимогою роз'яснити обставини події.