Финляндия вызвала российского посла "на ковер": что произошло

Как пишет Yle, инцидент с нарушением воздушного пространства произошел еще 23 мая. В том же числе в МИД подтвердили информацию о вызове посла Павла Кузнецова "на ковер".

Согласно данным финской стороны, в пересечении воздушного пространства в районе побережья Порвоо подозреваются два российских самолета. По словам главы Министерства обороны Антти Хяккянен, к подобным инцидентам страна относится с полной серьезностью.

Кузнецову, в свою очередь, будет вручена нота с официальным требованием разъяснить обстоятельства происшествия.