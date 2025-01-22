Фінляндія відправить військові кораблі до Балтики: у чому причина

Військово-морські сили Фінляндії посилять свою присутність і спостереження в Балтійському морі. Туди буде відправлено ракетний катер класу Hamina.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС Фінляндії.
Зазначається, що відправка фінських кораблів є частиною операції НАТО "Балтійський вартовий". Про неї оголошувалось на зустрічі лідерів країн Балтійського моря НАТО в Гельсінкі минулого тижня.
Місія спрямована на забезпечення безпеки підводної інфраструктури в Балтійському морі.
У ВМС Фінляндії уточнили, що декілька кораблів візьмуть участь в операції протягом найближчих місяців. Також в період січня-лютого ВМС розгорнуть ракетний катер класу Hamina у складі компонента флоту НАТО.
У Балтійському морі останнім часом було зафіксовано кілька інцидентів із пошкодженням підводних кабелів, які забезпечують зв’язок і передачу енергії між країнами регіону. Найбільш значущими стали аварії, що торкнулися магістральних кабелів між Фінляндією та Естонією, а також між Швецією та Литвою. Це викликало занепокоєння у держав Балтії, адже це потенційно загрожує національній безпеці.
Розслідування пошкоджень виявило, що в кількох випадках причина полягала в фізичному втручанні. Мова про можливі зіткнення з кораблями чи використання спеціального обладнання для цілеспрямованого пошкодження кабелів.
На фоні інцидентів країни Балтії почали посилювати заходи безпеки на своїх критично важливих об'єктах інфраструктури. Це включає збільшення кількості військових і цивільних патрулів у морі, встановлення систем моніторингу.
Інциденти також привернули увагу НАТО, яке розглядає можливість посилення моніторингу підводної інфраструктури в регіоні.
Нагадаємо, що за даними видання Yle, Фінляндія, зупинивши російський тіньовий танкер, запобігла ще кільком серйознішим диверсіям. В іншому випадку, судно могло продовжувати пошкоджувати підводні комунікації.
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