Фінляндія відправить військові кораблі до Балтики: у чому причина

Зазначається, що відправка фінських кораблів є частиною операції НАТО "Балтійський вартовий". Про неї оголошувалось на зустрічі лідерів країн Балтійського моря НАТО в Гельсінкі минулого тижня.

Місія спрямована на забезпечення безпеки підводної інфраструктури в Балтійському морі.

У ВМС Фінляндії уточнили, що декілька кораблів візьмуть участь в операції протягом найближчих місяців. Також в період січня-лютого ВМС розгорнуть ракетний катер класу Hamina у складі компонента флоту НАТО.

Інциденти з кабелями у Балтійському морі

У Балтійському морі останнім часом було зафіксовано кілька інцидентів із пошкодженням підводних кабелів, які забезпечують зв’язок і передачу енергії між країнами регіону. Найбільш значущими стали аварії, що торкнулися магістральних кабелів між Фінляндією та Естонією, а також між Швецією та Литвою. Це викликало занепокоєння у держав Балтії, адже це потенційно загрожує національній безпеці.

Розслідування пошкоджень виявило, що в кількох випадках причина полягала в фізичному втручанні. Мова про можливі зіткнення з кораблями чи використання спеціального обладнання для цілеспрямованого пошкодження кабелів.

На фоні інцидентів країни Балтії почали посилювати заходи безпеки на своїх критично важливих об'єктах інфраструктури. Це включає збільшення кількості військових і цивільних патрулів у морі, встановлення систем моніторингу.

Інциденти також привернули увагу НАТО, яке розглядає можливість посилення моніторингу підводної інфраструктури в регіоні.