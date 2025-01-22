Финляндия отправит военные корабли в Балтику: в чем причина

Отмечается, что отправка финских кораблей является частью операции НАТО "Балтийский часовой". О ней объявлялось на встрече лидеров стран Балтийского моря НАТО в Хельсинки на прошлой неделе.

Миссия направлена на обеспечение безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море.

В ВМС Финляндии уточнили, что несколько кораблей примут участие в операции в течение ближайших месяцев. Также в период января-февраля ВМС развернут ракетный катер класса Hamina в составе компонента флота НАТО.

Инциденты с кабелями в Балтийском море

В Балтийском море в последнее время было зафиксировано несколько инцидентов с повреждением подводных кабелей, которые обеспечивают связь и передачу энергии между странами региона. Наиболее значимыми стали аварии, затронувшие магистральные кабели между Финляндией и Эстонией, а также между Швецией и Литвой. Это вызвало беспокойство у государств Балтии, ведь это потенциально угрожает национальной безопасности.

Расследование повреждений выявило, что в нескольких случаях причина заключалась в физическом вмешательстве. Речь о возможных столкновениях с кораблями или использовании специального оборудования для целенаправленного повреждения кабелей.

На фоне инцидентов страны Балтии начали усиливать меры безопасности на своих критически важных объектах инфраструктуры. Это включает увеличение количества военных и гражданских патрулей в море, установку систем мониторинга.

Инциденты также привлекли внимание НАТО, которое рассматривает возможность усиления мониторинга подводной инфраструктуры в регионе.