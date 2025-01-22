Финляндия отправит военные корабли в Балтику: в чем причина

Военно-морские силы Финляндии усилят свое присутствие и наблюдение в Балтийском море. Туда будет отправлен ракетный катер класса Hamina.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Финляндии.
Отмечается, что отправка финских кораблей является частью операции НАТО "Балтийский часовой". О ней объявлялось на встрече лидеров стран Балтийского моря НАТО в Хельсинки на прошлой неделе.
Миссия направлена на обеспечение безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море.
В ВМС Финляндии уточнили, что несколько кораблей примут участие в операции в течение ближайших месяцев. Также в период января-февраля ВМС развернут ракетный катер класса Hamina в составе компонента флота НАТО.
В Балтийском море в последнее время было зафиксировано несколько инцидентов с повреждением подводных кабелей, которые обеспечивают связь и передачу энергии между странами региона. Наиболее значимыми стали аварии, затронувшие магистральные кабели между Финляндией и Эстонией, а также между Швецией и Литвой. Это вызвало беспокойство у государств Балтии, ведь это потенциально угрожает национальной безопасности.
Расследование повреждений выявило, что в нескольких случаях причина заключалась в физическом вмешательстве. Речь о возможных столкновениях с кораблями или использовании специального оборудования для целенаправленного повреждения кабелей.
На фоне инцидентов страны Балтии начали усиливать меры безопасности на своих критически важных объектах инфраструктуры. Это включает увеличение количества военных и гражданских патрулей в море, установку систем мониторинга.
Инциденты также привлекли внимание НАТО, которое рассматривает возможность усиления мониторинга подводной инфраструктуры в регионе.
Напомним, что по данным издания Yle, Финляндия, остановив российский теневой танкер, предотвратила еще несколько более серьезных диверсий. В противном случае, судно могло продолжать повреждать подводные коммуникации.
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