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Фінляндія відправила Україні пакет військової допомоги на понад 100 млн євро

Архівне фото: президент Фінляндії Саулі Нііністьо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія надасть Україні більше військової допомоги. Президент Республіки Саулі Нііністьо ухвалив рішення з цього питання сьогодні, 21 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Фінляндії.

Це 21-ше постачання військової допомоги з Фінляндії в Україну. У відомстві зазначили, що на заміну виділеної допомоги Фінляндії знадобиться приблизно 106 млн євро. 

"Фінляндія віддана підтримці України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Загальна вартість комплектів оборонного обладнання, які ми постачаємо, зараз становить 1,6 мільярда євро", - заявив міністр оборони Антті Хакканен.

З оперативних причин і для того, щоб гарантувати безпечне доставлення допомоги, додаткова інформація щодо конкретного змісту, способу доставлення або графіка допомоги не надаватиметься.

При наданні додаткової допомоги були враховані як потреби України, так і ресурсна ситуація Сил оборони.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну та гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Раніше повідомлялось, що уряд Фінляндії вніс до парламенту свою пропозицію щодо доповнення проекту бюджету на 2024 рік. Вона включає в себе збільшення допомоги для України.

Нещодавно міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив, що країна надасть 3 млн євро допомоги для поліпшення продовольчої безпеки в Україні.

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