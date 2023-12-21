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Финляндия отправила Украине пакет военной помощи на более 100 млн евро

Архивное фото: президент Финляндии Саули Ниинистьо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия предоставит Украине больше военной помощи. Президент Республики Саули Ниинистьо принял решение по этому вопросу сегодня, 21 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Финляндии.

Это 21-я поставка военной помощи из Финляндии в Украину. В ведомстве отметили, что на замену выделенной помощи Финляндии понадобится около 106 млн евро. 

"Финляндия предана поддержке Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Общая стоимость комплектов оборонного оборудования, которые мы поставляем, сейчас составляет 1,6 миллиарда евро", - заявил министр обороны Антти Хакканен.

По оперативным причинам и для того, чтобы гарантировать безопасную доставку помощи, дополнительная информация относительно конкретного содержания, способа доставки или графика помощи не будет предоставляться.

При предоставлении дополнительной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсная ситуация Сил обороны.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия предоставляет Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии внесло в парламент свое предложение о дополнении проекта бюджета на 2024 год. Она включает в себя увеличение помощи для Украины.

Недавно министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил, что страна предоставит 3 млн. евро помощи для улучшения продовольственной безопасности в Украине.

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