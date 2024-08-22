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Фінляндія відмовилася від участі у зустрічах під головуванням Угорщини до ЄС

Ілюстративне фото (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Фінляндія ухвалила рішення тимчасово не брати участі на політичному рівні в неформальних міністерських зустрічах, що проводяться в рамках угорського головування в Європейському Союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Фінляндії.

Таке рішення Фінляндії означає, що жоден із фінських міністрів або політичних секретарів не буде присутнім на цих зустрічах, хоча Гельсінкі будуть представлені на офіційному рівні. Таке рішення було ухвалено з урахуванням пріоритетів Фінляндії в ЄС, де ключовим напрямком є підтримка України.

Фінляндія має намір продовжити активний вплив на формування програми нової Європейської комісії. У зв'язку з цим уряд планує надіслати листи кожному новому члену Єврокомісії після їхнього затвердження.

Крім того, Комітет міністрів ЄС обговорив дві майбутні неформальні зустрічі, які відбудуться наступного тижня в Брюсселі: 29 серпня - зустріч міністрів закордонних справ, і 30 серпня - зустріч міністрів оборони.

Обидві зустрічі будуть присвячені питанням підтримки України, включно з можливістю додаткових коштів для Фонду миру за рахунок резервів російського Центрального банку. Також обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сході та питання готовності до оборони ЄС.

Бойкот Угорщини

Після візитів прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Китаю та Росії шість країн оголосили, що не відправлятимуть своїх міністрів на засідання, організовані Угорщиною в рамках її головування в Раді ЄС. Серед цих країн – Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія.

Пізніше до бойкоту приєдналася Данія.

Крім того, Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує візит Орбана до Росії, заявивши, що це порушення має мати наслідки для Угорщини.

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